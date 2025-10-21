HABER

Balıkesir 21 Ekim Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

21 Ekim 2025 Salı günü Balıkesir'de hava durumu sıcaklık 6°C ile başlayacak ve 19°C'ye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 7.6°C, nem oranı %91 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.1 km/h ve basınç 1007.7 mb olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri yaşanabilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava, hafif kıyafetlerin yanı sıra ceket ve şemsiye bulundurmayı gerektiriyor. Hava yarın 22°C olacak.

Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu raporu açıklanmıştır. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C civarında başlayacak. Gün içinde sıcaklığın 19°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 7.6°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %91, rüzgar hızı 3.1 km/h ve basınç seviyesi 1007.7 mb olacak. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 18:19 olarak hesaplanmıştır.

Çarşamba günü hava sıcaklığının 22°C'ye ulaşacağı öngörülüyor. Perşembe günü sıcaklık 21°C olacak. Cuma günü sıcaklığın 25°C'ye çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik yaşanabilir. Yağışların artabileceği de tahmin edilmektedir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacak. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Yağış ihtimali arttıkça şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Su geçirmez bir mont da hazırlamak iyi bir fikir.

Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemlidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

