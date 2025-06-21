Balıkesir 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 17°C civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali %20. Bu, günün büyük bölümünde kuru ve güneşli bir hava olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 22 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 23 Haziran Pazartesi günü ise gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 17°C civarında tahmin ediliyor. Bu tarihlerde yağış ihtimali yine %20.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, açık hava aktivitelerinden kaçınmak veya koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, şapka takmak ve düzenli olarak su içmek olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için önemlidir.