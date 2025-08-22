HABER

Balıkesir 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 37°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 24°C olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %27, akşam %30, gece ise %56 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 36°C olacak. 24 Ağustos Pazar günü ise 32°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 19°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %27, akşam %30, gece %56 civarında kalacak.

Yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek cilt sağlığı için zararlı olabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından kritiktir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırdığı unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en sağlıklı yaklaşımdır.



