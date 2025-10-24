Balıkesir 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişkenlik göstermektedir. Bandırma'da hava kapalı ve bulutludur. Burada en düşük sıcaklık 16,1°C, en yüksek sıcaklık 18,4°C olarak tahmin edilmektedir. Karesi ilçesinde ise sisli hava beklenmektedir. Bu ilçede en düşük sıcaklık 11,5°C, en yüksek sıcaklık 21,2°C'dir. Edremit'te az bulutlu bir gün beklenmektedir. Edremit'te en düşük sıcaklık 13,6°C, en yüksek sıcaklık ise 21,3°C olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecektir. 25 Ekim Cumartesi günü Balıkesir genelinde hava daha serin olacaktır. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında değişecektir. 26 Ekim Pazar günü hava daha da serinleyecek ve sıcaklık 13°C ile 24°C arasında seyredecektir. 27 Ekim Pazartesi günü ise hava bulutlu ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 14°C ile 25°C arasında değişim gösterecektir.

Bu dönemlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmelidir. Gün içinde sıcaklıklar artabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik bir yöntemdir. Sisli ve bulutlu günlerde görüş mesafesi azalabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olunmalıdır. Gerekirse hız düşürülmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.