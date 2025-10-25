Balıkesir 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

25 Ekim 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu, sabah hafif yağışlı ve 19°C. Gündüz hafif yağışlı ve sıcaklık 24°C. Akşam saatlerinde az bulutlu ve 19°C olacak. Gece ise hava açık ve sıcaklık 13°C.

26 Ekim Pazar günü Balıkesir'de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 27°C arasında değişecek. 27 Ekim Pazartesi günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında seyredecek. 28 Ekim Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklık 9°C ile 22°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler önemlidir. 27 Ekim Pazartesi günü, gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına neden olabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak gerekir. 28 Ekim Salı günü hava, açık hava etkinlikleri için uygun. Sabah ve akşam serin olabileceği unutulmamalıdır.

Balıkesir'de 25 Ekim Cumartesi hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde önemli hava değişiklikleri öngörülüyor. Hava durumunu düzenli takip etmek oldukça faydalıdır. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerden korunmayı sağlar.