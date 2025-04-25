Balıkesir 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil görünüyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarının zararlarına karşı güneş kremi kullanmak da önemlidir. Uygun koruyucu giysiler tercih etmek gereklidir.

Balıkesir'de Nisan ayı genellikle ılıman ve yağışlı geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasındadır. Gece sıcaklıkları ise 5°C ile 8°C arasında değişir. Nisan ayında yağış miktarı ortalama 70 mm civarındadır.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini dikkate almak önemlidir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve bir ceket bulundurmak avantaj sağlar. Güneşli günlerde güneş kreminin ve koruyucu giysilerin kullanımı önem taşır.

Balıkesir'de 25 Nisan 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları genelde ılıman ve açık olacak gibi görünmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlık yapmak ve temel önlemleri almak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır