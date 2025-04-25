HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Nisan 2025 Cuma günü gündüz saatlerinde hava durumu 19°C olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7°C civarında seyredecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19°C ile 21°C arasında değişecek. Genel olarak açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Balıkesir 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil görünüyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarının zararlarına karşı güneş kremi kullanmak da önemlidir. Uygun koruyucu giysiler tercih etmek gereklidir.

Balıkesir'de Nisan ayı genellikle ılıman ve yağışlı geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasındadır. Gece sıcaklıkları ise 5°C ile 8°C arasında değişir. Nisan ayında yağış miktarı ortalama 70 mm civarındadır.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini dikkate almak önemlidir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve bir ceket bulundurmak avantaj sağlar. Güneşli günlerde güneş kreminin ve koruyucu giysilerin kullanımı önem taşır.

Balıkesir'de 25 Nisan 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları genelde ılıman ve açık olacak gibi görünmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlık yapmak ve temel önlemleri almak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı!49 ilde DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı!
Osmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdiOsmaniye’de uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Büyük depremi öne çekti' dedi, o isimlere isyan etti: "Cahilliktir, yazıktır!"

'Büyük depremi öne çekti' dedi, o isimlere isyan etti: "Cahilliktir, yazıktır!"

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'ü topa tuttu: "Hoca değil"

'Kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş' Tepki gösterdi 'Emlak danışmanlarını aramasınlar' O ilde göç beklentisi...

'Kiralık ve satılık fiyatlarında yükseliş' Tepki gösterdi 'Emlak danışmanlarını aramasınlar' O ilde göç beklentisi...

Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Türkiye'den çok net 'Kıbrıs' mesajı: Asla Rum adası olmayacak!

Türkiye'den çok net 'Kıbrıs' mesajı: Asla Rum adası olmayacak!

Ukrayna'ya kanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor, çarpıcı iddia: Ruslar ilk defa kullandı

Ukrayna'ya kanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor, çarpıcı iddia: Ruslar ilk defa kullandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.