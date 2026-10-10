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Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü

Sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya gelen ve 10 aylıkken uçuğu olan akrabası tarafından öpüldükten sonra beyin iltihaplanması yaşayan ve hastaneye kaldırılan küçük Atlas'ın adeta hayatı karardı. Uçuk virüsünün bulaşması sonucu dirençli epilepsi hastası olan Atlas Yasanlar'ın annesi, Türkiye'deki tüm tedavileri denediklerini ve Hindistan'daki bir tedavinin için harekete geçtiklerini belirtti.

Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü
Mustafa Fidan

Ankara'da yaşayan Yasanlar ailesinin hayatı, çocukları Atlas'ın bir akrabası tarafından öpüldükten sonra uçuk virüsüne yakalanması sonrası adeta cehenneme döndü.

Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü 1

UÇUK DEYİP GEÇMEYİN: ATLAS BEBEK EPİLEPSİ HASTASI OLDU

ATV Haber'in ekranları taşıdığı Küçük Atlas, bebekliğinde tanıştığı uçuk virüsüyle senelerdir uğraşıyor. Uçuk virüsü taşıyan akarabasının öptüğü küçük Atlas, 2020 yılında sağlıklı bir bebek olarak hayata gelmişti.

Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü 2

UÇUKLU AKRABASI ÖPTÜ BEYİN İLTİHAPLANMASI YAŞADI

Atlas bebek, 10 aylıkken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bebekliği ve çocukluğu hastanelerde tedavilerle geçen Atlas'ın beyin iltihaplanmasına bağlı epilepsi hastası olduğu belirtildi.

Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü 3

"SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLABİLİYOR ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Atlas'ın annesi Buse Yasanlar, "Oğlum on aylıkken uçuklu birisi onu öptüğü için beyin iltihabı geçirdi. Oğlum beyin hasarı alıp dirençli epilepsi hastası oldu.
Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü 4

Virüs çok bulaşıcı. Sonuçları çok ağır olabiliyor. Ölümle sonuçlanabilirdi. Bizim yaşadığımız durum şanslı grupta sayılıyor" dedi ve herkesi bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TEDAVİ İÇİN HİNDİSTAN'A GİDECEKLER

Türkiye'deki tüm tedavileri deneyen aile, Hindistan'daki bir tedavi için de harekete geçtiklerini belirtti.

Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü 5

PROF. DR. MOCAN: "DERİDEN GEÇEN BİR VİRÜS"

Konuyla ilgili konuşan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, Atlas'ın hayatını karartan uçuk virüsüyle ilgili olarak "Deriden geçen bir virüs. Herpes Simpleks virüsü diyoruz biz buna.
Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü 6

Eğer sistemik dolaşımda da yayılma gösterilirse herpes virüsüne bağlı beyin iltihabı olabilir" ifadelerini kullandı.

Uçuk virüsü yüzünden epilepsi oldu! Akrabasının öptüğü Küçük Atlas ölümden döndü 7

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Anahtar Kelimeler:
epilepsi hasta çocuk
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