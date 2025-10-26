Balıkesir 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 25°C civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17°C civarında bekleniyor. Nem oranı %83. Rüzgar hızı ise 7.1 km/saat düzeyinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı saati ise 18:14.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 27 Ekim Pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. 28 Ekim Salı günü ise hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklıkların 22°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmeliyiz. 27 Ekim Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle önlem almak faydalı olacaktır. Açık alanlarda bulunmanız gerekiyorsa dikkatli olmalısınız. Mümkünse kapalı alanlara sığınmalısınız. Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Elektronik cihazlarınızı korumak için önlemler almalısınız. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken hız limitlerine uymalısınız. Dikkatli sürüş yapmalısınız. 28 Ekim Salı günü hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.