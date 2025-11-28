HABER

Balıkesir 28 Kasım Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 16.8°C arasında değişecek. Nem oranı %82 civarında, rüzgar hızı ise 7.8 km/h olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı hava koşulları hüküm sürecek. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmesi önerilmektedir. Ayrıca, hipotermi riskine karşı da tedbirli olunmalıdır.

Balıkesir'de 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu yerel raporlara göre tahmin edilmiştir. Hafif sağanak yağmur beklenmektedir. Hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 15°C ile 16.8°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %82 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 7.8 km/h olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu 08:11'de, gün batımı 17:44'te gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecektir. Daha serin ve yağışlı bir hava beklenmektedir. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur geçişleri görülecektir. 30 Kasım Pazar günü kısa süreli sağanaklar öngörülmektedir. 1 Aralık Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 12°C ile 16°C arasında beklenmektedir.

Bu dönemde dikkatli olunması gereken durumlar var. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Düşük sıcaklıklara karşı hipotermi riski bulunmaktadır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak için faydalıdır. Yağmurlu günlerde trafik koşullarının kötüleşmesi mümkündür. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evde, yaşlılar ve çocuklar için ısınma sistemleri kontrol edilmelidir. Odaların yeterince ısındığına emin olunmalıdır. Bu önlemler sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

