Balıkesir 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 4°C’ye düşecek. 30 Ekim'de kısmen güneşli, 20°C bekleniyor. 31 Ekim’de bulutlar arasında güneş çıkacak. 1 Kasım'da ise yine kısmen güneşli hava söz konusu. Hava koşullarında değişkenlik olabileceği için planlarınızı esnek tutmalısınız. Dışarıda kat kat giyinmek ve uygun aksesuar seçmek önemlidir. Hava durumunu düzensiz kontrol etmek faydalı olacaktır. İşte detaylar...

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Balıkesir'de hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19°C civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 4°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %95 civarında olacak. Rüzgar hızı 7.4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati ise 18:10 olarak hesaplanmıştır.

30 Ekim Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü bulutların arasından ara ara güneşin çıkması bekleniyor. Sıcaklıklar yine 20°C civarında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü ise hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 19°C civarında olması öngörülüyor.

Hava koşullarında değişkenlik olabileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse bir üst katman eklemek sizi soğuktan koruyacaktır. Hava koşullarına uygun ayakkabı ve aksesuarlar seçmek konforunuzu artırır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda vardır. Planlarınızı buna göre güncellemek olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

hava durumu Balıkesir
