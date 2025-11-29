Balıkesir 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve kapalı olacak. Gündüz sıcaklık 13°C civarında, gece ise 5°C dolaylarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esintiler şeklinde olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Kasım Pazar günü kısa süreli sağanak yağmurlar görülecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 1 Aralık Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C civarında kalacak. 2 Aralık Salı günü hava yine kısmen güneşli. Sıcaklıklar 12°C dolaylarında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C civarında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 14°C civarına yükselecek. 5 Aralık Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 17°C dolaylarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemli. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekiyor. Uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Nem oranının yüksek olacağı düşünüldüğünde, uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. İç mekanlarda havalandırmayı sağlamak da faydalı olacaktır.