HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 30 Ekim Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu 21°C olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 8°C olacak. Önümüzdeki günlerde, 31 Ekim'den itibaren sıcaklık 21°C seviyesine yükselebilir. Hava koşulları ılıman ve stabil kalırken, nem oranı %71 ile %76 arasında değişecek. Düşük rüzgar hızları açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunuyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı tedbir almak önem taşıyor. İşte detaylar...

Balıkesir 30 Ekim Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu şu şekilde tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C olacak. Gece ise 8°C olarak bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 13°C, nem oranı %71. Rüzgar hızı 5 km/saat ve basınç 1002 hPa seviyesinde. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı ise 18:08 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 31 Ekim Cuma günü sabah sıcaklık 21°C, gece 10°C olacak. 1 Kasım Cumartesi sabah 21°C, gece 11°C öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü ise sabah 21°C, gece 12°C tahmin edilmektedir. Nem oranları %74 ile %76 arasında olacak. Rüzgar hızları 7 km/saat ile 10 km/saat arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil kalacaktır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih edilebilir. Gün içinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak pratik bir çözüm sunar. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için dikkat gerektiriyor. Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar. Yine de, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karedeTürkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.