Balıkesir 30 Ekim Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu şu şekilde tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C olacak. Gece ise 8°C olarak bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 13°C, nem oranı %71. Rüzgar hızı 5 km/saat ve basınç 1002 hPa seviyesinde. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı ise 18:08 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 31 Ekim Cuma günü sabah sıcaklık 21°C, gece 10°C olacak. 1 Kasım Cumartesi sabah 21°C, gece 11°C öngörülüyor. 2 Kasım Pazar günü ise sabah 21°C, gece 12°C tahmin edilmektedir. Nem oranları %74 ile %76 arasında olacak. Rüzgar hızları 7 km/saat ile 10 km/saat arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil kalacaktır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle, sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih edilebilir. Gün içinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak pratik bir çözüm sunar. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için dikkat gerektiriyor. Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar. Yine de, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.