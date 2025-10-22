HABER

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı!

Ufuk Dağ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişiyi katleden caninin uzman çavuşun arabasına tekme attığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gecesi Mustafa Emlik, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin aracının önünü kesti. Görüntülerde, Emlik'in Ekri'nin aracına tekme attığı, aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ettiği görülüyor. Yere düşen Uzman Çavuş Ekri olay yerinde hayatını kaybediyor.

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı! 1

O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı! 2

KAHREDEN DETAYLAR

Altı suç kaydı olan cani, bıçakla yaralamadan 22 yıl hapis aldı ve 2019’da cezaevine girdi. 2025’te Çanakkale Açık Cezaevi’ne teslim olmak üzere tahliye edilen Emlik’in, 48 saat içinde teslim olması gerekiyordu. Ancak firar edip memleketi Edremit’e gitti.

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı! 3

OLAYLAR BÖYLE BAŞLADI

Sözcü'de yer alan habere göre burada dört ay boyunca bir şirkete girip çalıştı. Kimseler fark etmedi. O sırada A.C’ye aşık oldu. Cinayetlere giden olaylar zinciri böylece başladı. Kadının abisi ilişkilerine onay vermedi.

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı! 4

BU ÜÇ GENCİ ÖLDÜRDÜ

Olay günü Mustafa Emlik, 30 yaşında ki Olcay Özdemir’i evinde bilinmeyen bir nedenle beş el ateş ederek öldürdü. Evden çıkınca uzman çavuş Kemal Ekri’nin aracını durdurup tabancayla öldürdü, aracını gasp etti. Aşık olduğu A.C’nin, ilişkilerine izin vermeyen ağabeyi D.C’yi yaraladı, ardından kadının eski erkek arkadaşı R.Ö’yü de iş yerinde yaraladı. Öldürdüğü uzman çavuşun aracıyla kaçarken, tartıştığı V.Ö’yü boğazından, adres sorduğu R.K’yi ise bacağından yaraladı. Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ı yol vermediği için tabancayla öldürdü, yanındaki M.N’yi yaraladı.

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı! 5

Balıkesir canisinin cinayet görüntüleri ilk kez çıktı! 6

