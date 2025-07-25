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Balıkesir'de AK Partili Mehmet Anıl Yüksel'e silahlı saldırı! Hastanede hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde, AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Balıkesir'de AK Partili Mehmet Anıl Yüksel'e silahlı saldırı! Hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Hamambaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yüksel, vücuduna isabet kurşunlar nedeniyle yığıldı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Balıkesir de AK Partili Mehmet Anıl Yüksel e silahlı saldırı! Hastanede hayatını kaybetti 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'i Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Balıkesir de AK Partili Mehmet Anıl Yüksel e silahlı saldırı! Hastanede hayatını kaybetti 2

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir silahlı saldırı ak parti
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