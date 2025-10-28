HABER

Balıkesir'de deprem fırtınası! 6.1'lik deprem sonrası bir deprem daha yaşandı: "Uzun süre devam edecek"

Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 100'den fazla artçı deprem meydana geldi. Son olarak Sındırgı 3,9'luk deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede depremlerin uzun bir süre daha meydana gelmesi bekleniyor. Uzman isim Prof. Dr. İbrahim Türkmen konuyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Bir süredir halihazırda depremlerin olduğu Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bölgedeki birçok ilden de hissedilen büyük depremin ardından uzman isimlerden dikkat çeken deprem fırtınası açıklaması geldi.

Balıkesir de deprem fırtınası! 6.1 lik deprem sonrası bir deprem daha yaşandı: "Uzun süre devam edecek" 1

"UZUN BİR SÜRE DEVAM EDECEK"

Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu depremin büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir." ifadesini kullandı.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamasında, depremin Sındırgı'nın Aktaş Mahallesi'nin kuzeyinde meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir de deprem fırtınası! 6.1 lik deprem sonrası bir deprem daha yaşandı: "Uzun süre devam edecek" 2

"5'İ GEÇMEYECEK"

Söz konusu 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının oluştuğunu hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu depremin merkez üssü, 10 Ağustos tarihli depremi takip eden artçılarının yoğunlaştığı alanda yer almaktadır. Her iki depremin konumu ve artçılarının dağılımı olasılıkla Simav Fay Zonu'na kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu yeni bir kırık hattının geliştiğine işaret etmektedir. 10 Ağustos tarihli depremi takip eden süreçte olduğu gibi bu depremin de büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşımaktadır."

