Balıkesir'de dere yatağına devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde sabaha karşı meydana gelen kazada, Serkan Bulut’un (26) kullandığı kamyonet, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Bölgede devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dere kenarında bir kadının yardım çığlıklarını fark etti. Ekiplerin müdahalesiyle sudan çıkarılan ve adının Başak K. (24) olduğu öğrenilen yaralı kadın, araç içinde iki arkadaşının daha kaldığını ve çıkamadıklarını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 110 İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin tamamen gömüldüğü dere içerisinden çıkarılması için olay yerine iş makinesi ve vinç takviyesi istendi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla araç vinç yardımıyla kaldırılarak sudan çıkarıldı.

Kamyonetin yol üzerine çekilmesinin ardından araç içinde Serkan Bulut ve Gizem Kıymaç'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Başak K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır