Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonuna 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce değerli eşyalarının gümrükte takıldığını söyleyerek, kargo parası ve vergi parası adı altında 1 milyon 285 bin TL dolandırıldıklarını polise bildirmeleri sonucunda çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi bulunan 6 şüpheli tespit etti. Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, şüphelileri gözaltına alırken sorguları sonrası adli makamlara sevk etti. E.K. isimli şüphelinin mağdurun 1 milyon 285 bin TL değerindeki mağduriyetini karşılama tedbiri ile adli kontrol şartı serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır