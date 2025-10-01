HABER

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Efe Cafer Yılmaz yönetimindeki otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun kırsal Doyran Mahallesi kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.M, yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan K.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

