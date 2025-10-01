Balıkesir'de feci kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Efe Cafer Yılmaz yönetimindeki otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun kırsal Doyran Mahallesi kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.M, yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedaviye alınan K.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)
