Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Savaştepe yolunun 19. kilometresinde, Çukurhüseyin mevkiinde R.A. (46) idaresindeki 10 EV 925 plakalı araç ile 34 PHZ 449 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

BALIKESİR'DEKİ KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü R.A. (46) olay yerinde hayatını kaybederken, A.S. (53) ve V.Y. (42) araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

