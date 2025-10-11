Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücüler M.A. ve A.Y. hafif şekilde yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

