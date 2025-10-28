Fırtına ve sağanak yağış uyarısı: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak yağış, sokakta kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Artçı sarsıntılar devam ederken, evlerine dönmek istemeyen Sındırgılılar geceyi sokaklarda geçirdi. Kapalı pazar yeri, kafeterya ve benzeri alanlara sığınan depremzedeler, artçıların etkisiyle tekrar dışarı çıktı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR YAĞMUR ALTINDA KALDI

Hasar tespiti ve yardım çalışmaları yürüten ekipler, şiddeti artan sağanak nedeniyle büyük zorluk yaşadı. Deprem korkusuyla dışarıda bulunan vatandaşlar, korunmak için kafe ve restoranlara sığındı. Yardım kuruluşları, burada bekleyenlere sıcak içecek ve çorba dağıttı. Sağanak, ilçede etkisini sürdürüyor.

BALIKESİR VE ÇEVRESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Balıkesir ve çevresinde sağanak yağış bugün de etkili olmaya devam edecek. En yüksek sıcaklık öğle saatlerinde 24 dereceye ulaşacak, en düşük ise 13 derece olacak. Yarın ve sonraki günlerde hava parçalı bulutlu geçecek.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ve Adana'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa: Kuvvetli yağış devam edecek.

Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Muğla: Yağışlar şiddetli olacak.

Çanakkale: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcaklık değerleri:

İstanbul: 20°C

Ankara: 21°C

İzmir: 25°C

Bursa: 22°C

Antalya: 23°C

Çanakkale: 20°C

Muğla: 17°C

Marmara'da Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da şiddetli yağış etkili olacak.