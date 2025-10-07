HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndü

Balıkesir Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndü

Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren sağanak etkili oldu. Zeytinli Mahallesi Altınkum mevkisinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Evlerin bahçeleri de sular altında kaldı. Vatandaşlar bahçelerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekiplerinin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattığı bildirildi. Mahalleli Süleyman Öğütçü, "Akşam başladı, sabaha kadar hiç durmadı. Bizim sokakta 20-25 binada oturanlar bahçeleri ve sokaklar suyla dolduğu için evden çıkamıyor" dedi.

"EVİMİZE GİREMİYORUZ"

Haluk Sözer ise "Evimize giremiyoruz. Çocuklar okuldan gelince eve nasıl girecekler merak ediyoruz. 2 senedir aynı sorunla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Av tüfeği ile cinayete müebbet hapis cezasıAv tüfeği ile cinayete müebbet hapis cezası
Dikkat çeken bir temas daha! Bu kez Şara'yla bir araya geldiDikkat çeken bir temas daha! Bu kez Şara'yla bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
yağmur Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.