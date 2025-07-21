Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otobüste bulunan 1 yolcunun ağır, 5 yolcunun orta, 21 yolcunun da hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Otobüste 24 yolcu ile birlikte 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır