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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralı

İzmir'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Balıkesir'de yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir de yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralı 1
Kazada otobüste bulunan 1 yolcunun ağır, 5 yolcunun orta, 21 yolcunun da hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Balıkesir de yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralı 2

Otobüste 24 yolcu ile birlikte 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Balıkesir de yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 27 yaralı 3Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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