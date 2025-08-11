Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia! Şimdi herkes aynı şeyi soruyor: Bu binalar riskli mi?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde yıkılan binalar olurken,; 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

1998 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ

Depremin ardından yıkılan binanın bir 1998 yılında inşa edildiği öğrenildi.

KOLON KESİLDİĞİ İDDİASI

NTV'de yer alan habere göre; daha önce binanın altında fırın olduğu söylenirken, 2012 yılında tadilat yapıldığı öğrenilen binada kolon kesildiği iddiası gündeme geldi.

"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

İddiaların ardından "Altında iş yeri olan binalar riskli mi?" sorusuna NTV canlı yayınında yanıt veren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçar, şunları söyledi:

"Konut olarak kullanılan binaların altında iş yeri yapılması maalesef bizim yönetmeliğimizde var. 1999 depreminde bu yana kolan kesilen binalara çok fazla rastladık.

"FIRIN OLMASI ZAAFİYET YARATIYOR"

Bir de fırın olması ayrıca başka zafiyetler yaratıyor. Fırında meydana gelen yüksek ısı kolanlardaki malzemeleri tamamen bitiriyor.

Eğer binanın altında bulunan iş yerine fırın yapılacaksa ona göre izalasyon yapılmalı.

"BİRİLERİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ"

6,1 büyüklüğünde böyle bir bina yıkılıyorsa birileri görevini yerine getirmemiş oluyor.

"BÖYLE BİR DEPREMDE YIKILMASI NORMAL DEĞİL"

6,1 büyüklüğündeki bir depremde bina yıkılması ve hasarlı bina olması normal bir durum değil.

Türkiye içerinde bu tür binalar çok fazla var.

Bir tane kolan kesilmişse bu bina kesinlikle yıkılır."