Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı! Müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan gözaltına alınan bina sahibi tutuklandı, müteahhit ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı! Müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sındırgı ilçesinde önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Camikebir Mahallesi'ndeki Kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

Balıkesir deki depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı! Müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 1

BİNA SAHİBİ TUTUKLANDI

Bina sahibi İ.E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, müteahhidi S.S. ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Balıkesir deki depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı! Müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 2
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

