Balıkesir'deki sarsıntı için 'Atom bombası' benzetmesi! Deprem fırtınasına dikkat çektiler... Uzman isimlerden art arda açıklamalar

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Dün Balıkesir'de meydana gelen 6,1'lik deprem birçok ilde de hissedildi. Kandilli'nin ön raporunda depremin şiddetinin merkezde 8 olarak hissedildiği belirtildi. Öte yandan uzman isimler art arda tedirgin eden açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Okan Tüysüz depremin, Nagazaki'ye atılan atom bombasına eş değer olduğunu söyledi ve "Meydana gelen depremin büyüklüğü atom bombası kadar güçlüdür" dedi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Dr. Mehmet Tatar da deprem fırtınasını işaret etti. İşte detaylar...

Dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem; İstanbul, Muğla, Manisa, İzmir, Eskişehir ve Bursa olmak üzere birçok ilde hissedildi.

DÜNDEN BERİ 100'DEN FAZLA ARTÇI YAŞANDI

Depremin ardından tedirgin olan vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, dünden beri en büyüğü 4,8 olan 100'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin ön raporunda depremin merkezdeki şiddetinin 8 olarak hissedildiği belirtildi.

Balıkesir deki sarsıntı için Atom bombası benzetmesi! Deprem fırtınasına dikkat çektiler... Uzman isimlerden art arda açıklamalar 1

"DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ATOM BOMBASI KADAR GÜÇLÜDÜR"

Uzman isimler ise art arda yaptıkları açıklamalar ile dikkat çeken ifadelere yer verdi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, "6,1 önemli enerji yayan bir deprem. Burada meydana gelen deprem büyüklüğü atom bombası kadar güçlüdür. Geniş bir alanda hissedilmesi gayet doğaldır" dedi.

Balıkesir deki sarsıntı için Atom bombası benzetmesi! Deprem fırtınasına dikkat çektiler... Uzman isimlerden art arda açıklamalar 2


Prof. Dr. Okan Tüysüz

Prof. Dr. Okan Tüysüz depremin, Nagazaki'ye atılan atom bombasına eş değer olduğunu belirtirken, Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 5'e varan büyüklükte artçılar ve deprem fırtınası uyarısı yaptı.

"DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir deki sarsıntı için Atom bombası benzetmesi! Deprem fırtınasına dikkat çektiler... Uzman isimlerden art arda açıklamalar 3
Prof. Dr. Hasan Sözbilir

Öte yandan Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, yaptıkları araştırmada 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin ardından başlayan ‘Deprem Fırtınası’nın bir süre daha devam edeceğini söyledi. İHA muhabirine konuşan Tatar, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye genelinde ‘Deprem Fırtınası’nın başladığını ifade etti. Tatar, aradan 2 yıl 8 ay geçmesine rağmen meydana gelen iki depreminde çok büyük olmasından dolayı irili ufaklı depremlerin devam ettiğini, yaptıkları çalışmalarda da depremlerin devam edeceğini beklediklerini dile getirdi. Tatar, son olarak dün sabah Mersin'in Erdemli ilçesinde daha sonra ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini, bu depremlerin dışında da Türkiye genelinde 4 ve 4'ten küçük depremlerin sürekli olduğunu belirtti.

Balıkesir deki sarsıntı için Atom bombası benzetmesi! Deprem fırtınasına dikkat çektiler... Uzman isimlerden art arda açıklamalar 4


**Dr. Mehmet Tatar

"BEKLENMEDİK YERLERDE DE DREPM SIKLAŞTI"

Son günlerde beklenmedik bölgelerde de sık sık depremlerin meydana geldiğine dikkat çeken Tatar," Adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. Aslında 6 Şubat'tan bu yana Türkiye genelinde sismik hareketlilik belirgin şekilde arttı. Küçük ve orta büyüklükteki depremlerde gözle görülür bir artış var. Bu depremler, çevredeki yakın fay hatlarını tetikleyebilir" dedi.
Tatar, yeni depremlerin örtülü fayları ortaya çıkardığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bölgede biriken stres, daha önce aktif olmayan fay hatlarını bile harekete geçirebiliyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız iki büyük deprem, Türkiye'yi Güneybatı yönüne doğru 3,5 ila 7 metre arasında öteledi. Bu kayma, zincirleme bir şekilde diğer fayların da tetiklenmesine neden oldu. Bu nedenle yeni depremler oluyor. Stres birikimleri, örtülü fayı da hareketlendiriyor. Yani tespiti edilmeyen bir fay depremlerin etkisiyle harekete geçmiş oluyor. O hareketler haritalara tekrar işleniyor."

Kendilerinin yerbilimciler olarak bir depremin nerede ve ne büyüklükte olabileceğini öngörebildiğine değinen Tatar, ancak zamanını kesin olarak bilemediklerini, bu sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini sözlerine ekledi.

deprem Balıkesir
