Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 6,1 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, deprem başta üç büyükşehir olmak üzere birçok kentte hissedildi. Milyonlarca vatandaş panikle sokaklara dökülürken, bir vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

"STRES TRANSFERİNE NEDEN OLABİLİR"

Marmara ve Ege'de büyük paniğe neden olan depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Depremin meydana geldiği 'Simav fay hattı' ile ilgili Mayıs ayında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan bu sarsıntının bölge fay hattında stres transferine neden olabileceğini söyledi.

GEÇMİŞTEKİ 7.2'LİK DEPREMİ HATIRLATTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, geçmiş dönemde yaşanan depremlere dikkat çekti. Yaşanan depremin 'Uşak deprem kümesi' olarak adlandırılan bölgede meydana geldiğini ifade eden Bektaş, bu fayın acı gerçeğini ise 'Simav Fayı 1970 yılında 7.2 Gediz depremini üretmiştir' sözleriyle hatırlattı.

SINDIRGI DEPREMİ HANGİ FAYI TETİKLEYEBİLİR?

Açıklamalarını paylaştığı haritalarla desteklendiren Prof. Dr. Bektaş, son açıklamasında Manisa'ya dikkat çekti ve uyardı.

İşte Osman Bektaş'ın paylaşımı:

"Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur. Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisa'ya dikkat!"