HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 01 Eylül Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 1 Eylül 2026 tarihinde güneşli ve açık bir günle başlıyor. Sabah saatlerinde 19 ila 22 derece arasında değişen sıcaklıklar, yüksek nem ile artış gösteriyor. Öğle saatleri piknik ve yürüyüş için ideal. Ancak, önümüzdeki günlerde hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum hava sıcaklıklarını etkileyebilir. Dışarıda vakit geçirirken önlem almak ve güncel hava durumunu takip etmek önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 01 Eylül Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Balıkesir hava durumu, 1 Eylül Salı 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekiyor. Bugün, gün güzel bir şekilde başlayacak. İlerleyen saatlerde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde güneşli bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde yüksek nem oranıyla sıcaklıklar artacak. Akşam saatlerine doğru serinleme başlayacak. Böylece günün sıcak havası yerini ılıman bir ortama bırakacak.

Bugünkü hava açık ve güneşli. Havanın keyfini çıkarmak için dışarıda vakit geçirmek elverişli. Özellikle öğle saatleri, doğanın tadını çıkaracak piknikler için ideal. Yürüyüş yapmak da güzel bir seçenek. Ancak, yüksek nem oranına dikkat etmek önemli. Bu durum sıcaklık hissiyatını artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici görünüyor. İzleyen günlerde Balıkesir'de hafif yağışlar bekleniyor. Bu, havanın genel sıcaklıkta değişiklik yapabilir. Ayrıca akşam serinliklerinin devam edeceği düşünülüyor. 2 Eylül itibarıyla hafif yağışlar yaşanacak. Sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında seyredebilir. Bu nedenle parklarda dolaşacaklar için planları esnek tutmak faydalı.

Hava durumu ne olursa olsun, outdoor aktiviteleri yaparken önlem almak akıllıca. Yağış bekleniyorsa uygun bir ceket almak iyi bir fikir. Güneşli günlerde öğle saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Aşırı sıcaklardan etkilenmemek gerekir. Bol su içerek vücudu serin tutmak önemlidir. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak her zaman fayda sağlar.

Balıkesir'deki hava durumu, açık ve sıcak bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlar sıcaklık değişimleri yapabilir. Bu durum tatil planlarını etkileyebilir. Hava durumuna dair güncel bilgileri takip etmek faydalı. Planlarınızı bu doğrultuda şekillendirmek en iyisi. Bu yaz, Balıkesir’in doğasını keşfetmek için güzel bir fırsat sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu15 bin videoluk mahrem görüntü skandalı! Bu yalanla kendini savundu
İnce'nin 'Helal para' çıkışı gündem olmuştu! Özgür Özel'den açıklama geldiİnce'nin 'Helal para' çıkışı gündem olmuştu! Özgür Özel'den açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.