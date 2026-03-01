Balıkesir Hava Durumu! 01 Mart Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Tarih, 1 Mart 2026 Pazar. Gündüz sıcaklığı, 9 derece civarında. Gece ise, sıcaklık 0 derece civarına düşecek. Rüzgarın hafif olacağı, değişken yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %70 civarında kalacak.

Mart ayında Balıkesir genellikle ılımandır. Ortalama yüksek sıcaklıklar, 13-14 derece arasındadır. Düşük sıcaklıklar ise, 3-4 derece arasında değişir. Bu dönemde hava kısmen güneşli olur. Zaman zaman yağışlı günler de görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü hava, 13 dereceye yükselebilir. 3 Mart Salı günü ise sıcaklık, 14 dereceye ulaşacak. Bu günlerde hava genel olarak kısmen güneşli geçecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gündüz hafif bir ceket veya kazak yeterli olabilir. Akşamları daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Hava durumu planlarını yaparken, olası yağışlı günleri göz önünde bulundurmak faydalıdır.