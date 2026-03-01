HABER

Balıkesir Hava Durumu! 01 Mart Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 1 Mart 2026'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 9 dereceye kadar ulaşırken, gece 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hafif eserken, nem oranı %70 civarında kalacak. Mart ayında genel olarak ılıman iklim hakimdir. Öne çıkan sıcaklıklar, 13-14 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ile birlikte, uygun kıyafet seçimleri yapmak önem arz ediyor.

Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Tarih, 1 Mart 2026 Pazar. Gündüz sıcaklığı, 9 derece civarında. Gece ise, sıcaklık 0 derece civarına düşecek. Rüzgarın hafif olacağı, değişken yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %70 civarında kalacak.

Mart ayında Balıkesir genellikle ılımandır. Ortalama yüksek sıcaklıklar, 13-14 derece arasındadır. Düşük sıcaklıklar ise, 3-4 derece arasında değişir. Bu dönemde hava kısmen güneşli olur. Zaman zaman yağışlı günler de görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü hava, 13 dereceye yükselebilir. 3 Mart Salı günü ise sıcaklık, 14 dereceye ulaşacak. Bu günlerde hava genel olarak kısmen güneşli geçecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gündüz hafif bir ceket veya kazak yeterli olabilir. Akşamları daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Hava durumu planlarını yaparken, olası yağışlı günleri göz önünde bulundurmak faydalıdır.

hava durumu Balıkesir
