Balıkesir Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün 1 Mayıs 2026 Cuma günü. Balıkesir'de hava durumu önemli bir değişim gösteriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Ancak aniden 10 derece civarına geriliyor. Bu ani sıcaklık düşüşü dikkat çekici bir durum oluşturuyor.

Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 10 derece civarında. Gece ise 5 derece civarında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğukluk artabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de daha serinleyecek. 2 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar gündüz 10 derece, gece ise 5 derece civarında olacak. 3 Mayıs Pazar günü hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 8 derece, gece ise 3 derece civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 13 derece, gece ise 3 derece civarında kalacak.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları bazı zorluklar yaratabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmeli. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi önemli. Yağışlara karşı da hazırlıklı olmaları gerekiyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını dengelemek faydalı. Sıcak içecekler tüketmek ve gerektiğinde ısınmak yardımcı olacaktır.

Balıkesir'de 1 Mayıs 2026 Cuma günü başlayan serin ve yağışlı hava koşulları, önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak ise önemlidir.