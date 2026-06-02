Balıkesir Hava Durumu! 02 Haziran Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Haziran 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu güzel. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 20 derece civarında olacak. Gökyüzü genellikle açık ve güneşli. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Rüzgarın hızı 13 km/saat olacak. Nem oranı %52 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar, rahat bir hava sağlayacak. Yağış ihtimali sadece %1. Yani yağmurlu bir hava beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. 4 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 20 ile 23 derece arasında değişecek. Bu durum güneşli ve ılıman bir hava beklentisini gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Cildinizi korumak için güneş kremi sürmek faydalı olur. Ayrıca bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız.

