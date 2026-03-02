Balıkesir Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, Balıkesir'de hava durumu ılıman ve açık. Gündüz hava sıcaklığı 12 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Balıkesir’deki hava, ılıman ve açık olacak.

Önümüzdeki günler benzer şekilde geçecek. 3 Mart Salı günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 3 derece arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü, hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 1 derece arasında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü ise hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 2 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve açık. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı. Hava çok bulutlu olduğunda, güneş ışınları zayıflayabilir. Güneş koruyucu kullanmak ve gözlük takmak önemlidir. Cildinizi ve gözlerinizi korumak açısından bu önlemleri almalısınız.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve açık kalacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almayı unutmayın. Güneş koruyucu kullanmanızda fayda var.