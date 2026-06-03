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Balıkesir Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 3 Haziran 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 24 dereceye ulaşırken, gece 16 ile 17 derece arasında değişecek. Orta şiddetteki batı rüzgârı ve %40 ile %50 arasındaki nem oranı, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir ortam sunuyor. Bu güzel havadan yararlanmak için yürüyüş yapmayı ve açık hava etkinlikleri planlamayı unutmayın. Güneş koruyucu kullanmanız da önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında. Gece sıcaklık ise 16 ile 17 derece arasında değişecek. Rüzgar batıdan orta şiddette esecek. Nem oranı %40 ile %50 arasında seyredecek.

Balıkesir'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için idealdir. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak isterseniz harika bir gün var. Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Güneş ışınlarına karşı önlem almak da önemlidir. Şapka takmak ve güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Haziran Perşembe günü sıcaklık 25 ile 26 derece olacak. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık ise 23 ile 24 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı aynı seviyede kalacak.

Ayrıca, rüzgarın hafif olacağı günlerde dikkatli olmalısınız. Ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, önemlidir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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