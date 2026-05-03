HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'deki hava durumu, 3 Mayıs 2026 Pazar günü serin ve yağışlı geçecek. Gün boyunca sıcaklıklar 6 ile 9 derecede kalacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan orta şiddetteki yağmur, tüm gün boyunca etkili olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esecek. Plan yapanların su geçirmez giysiler bulundurmaları ve soğuk algınlığına karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor. Güncel hava tahminlerini kontrol etmek önem taşıyor.

Balıkesir Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Balıkesir'de 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinden itibaren bu durum devam edecek. Gün boyunca, hava sıcaklıkları 6 ile 9 derece arasında değişiklik gösterecek. Orta şiddette yağışların beklendiği bildiriliyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte yaklaşık 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %88 civarında kalacak.

Bugün Balıkesir'de hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun değil. Yağmurlu ve serin hava koşulları var. Dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez giysiler bulundurmaları faydalı olacak. Ayrıca soğuk algınlığı riskine karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de değişkenlik gösterecek. 4 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında olacak. 5 Mayıs Salı gününde de hafif yağmur bekleniyor. O gün sıcaklık 7 ile 17 derece arasında değişecek. 6 Mayıs Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava gündeme gelecek. Sıcaklıklar 10 ile 21 derece arasında seyredecek.

Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetleri hazırlamak gerekir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Şemsiyeler de olası soğuk algınlıklarına karşı koruma sağlayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatsa’da ayı saldırısında 10 kovan zarar gördüFatsa’da ayı saldırısında 10 kovan zarar gördü
Kar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldıKar yüküne dayanamayan çadırın çökmesi sonucu 5 hayvan mahsur kaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.