Balıkesir Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 33 ile 36 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %27 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 8,55 km bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde daha da belirginleşecek. Dışarı çıkarken bol su içmelisiniz. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi bu şekilde koruyabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serinleyecek. Cumartesi günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 30 dereceye düşecek. Bu serinleme, açık hava etkinlikleri planlayanlar için faydalı olacaktır.

Hafta sonu hava koşulları daha serin ve rahatlatıcı olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor. Doğa yürüyüşleri veya piknik planlayabilirsiniz. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek her zaman önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.