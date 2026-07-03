HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir, 3 Temmuz 2026 Cuma günü sıcak bir hava ile karşılanıyor. Güneşli havada sıcaklık 33-36 derece arasında değişirken, nem oranı %27 olarak ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın artması bekleniyor. Dışarıda bol su içmek, hafif giysiler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önem arz ediyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 30-31 dereceye düşerek hafta sonu için rahat bir hava sunacak. Açık hava etkinliklerine hazırlıklı olunmalı.

Balıkesir Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 33 ile 36 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %27 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 8,55 km bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde daha da belirginleşecek. Dışarı çıkarken bol su içmelisiniz. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi bu şekilde koruyabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serinleyecek. Cumartesi günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 30 dereceye düşecek. Bu serinleme, açık hava etkinlikleri planlayanlar için faydalı olacaktır.

Hafta sonu hava koşulları daha serin ve rahatlatıcı olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor. Doğa yürüyüşleri veya piknik planlayabilirsiniz. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek her zaman önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildiMeteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi
Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.