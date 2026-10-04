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Balıkesir Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, Ekim ayının sıcak havasını devam ettiriyor. 04 Ekim 2026 tarihi itibarıyla açık ve güneşli bir gün geçiyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebiliyor. Hafif rüzgar, akşam saatlerinde sıcaklık düşüşüyle birlikte serinletici bir etki yaratacak. Önümüzdeki günlerde ise parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenler için yanlarında hafif kıyafet taşımak önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugünün Balıkesir hava durumu, Ekim ayının sıcaklarını devam ettiriyor. 04 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir’de hava açık ve güneşli. Ortalama sıcaklık 20 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselebilir. Dışarıda vakit geçirme fırsatı sunan bir gün. Palmiyelerin gölgesinde kahve içmek harika. Ayrıca sahil kenarında yürüyüş yapmak için ideal bir fırsat var.

Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir rüzgar esecek. Bu rüzgar serinletici bir etki yaratacak. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık 19 dereceye düşecek. Gece boyunca serin bir atmosfer oluşacak. Dışarıda vakit geçirenler için hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır. Bu hava koşulları, yaz sıcaklarını geride bırakıyor. Sonbahar güzellikleri de beraberinde geliyor.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir’deki hava durumu değişecek. Haftanın ortasına doğru sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Bu günlerde bir miktar yağmur da düşebilir. Dışarıda etkinlik planlayanlar hava durumunu takip etmelidir.

Ani hava değişiklikleri olabilir. Kıyafetlerinizi katmanlı seçmek mantıklı olacaktır. Hem sıcak hem de serin havalara karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle akşam saatlerinde dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, hafif bir mont bulundurmak faydalı olabilir. Açık havada güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Balıkesir hava durumu, güneşli bir gün sunuyor. Önümüzdeki günler için hazırlık yaparak hem sıcak hem de ani serinlemelere karşı dikkatli olabilirsiniz. Sonbahar günlerinin tadını çıkarmak için dışarı çıkmayı ihmal etmeyin!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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