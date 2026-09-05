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Balıkesir Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

5 Eylül 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu, yaz mevsiminin son günlerini keyifli şekilde geçirmenizi sağlıyor. Parçalı bulutlu gökyüzü ve sıcaklık 20 derece civarında. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif kıyafetler giymesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19 - 23 derece arasında değişecek. Hava durumunu takip etmek, açık hava etkinlikleri için faydalı olacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 5 Eylül 2026’da Balıkesir’deki hava durumu, yaz mevsimine veda ederken mildir. Güne başlarken sıcaklık 20 derece civarındadır. Havanın genel durumu ise parçalı bulutludur. Güneş, bulutların arasından ara ara görünmektedir. Bu durum, yaz günlerinin tadını çıkarmak için fırsatlar sunar. Şehir merkezi ve çevresinde sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde 22 dereceye kadar çıkabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif kıyafetler giymeleri önerilir.

Hava durumu açısından, bu gün haziran ayındaki yüksek nem ile birlikte güneşli bir gün sunmaktadır. Balıkesir, mevsimlerinde doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Sahil bölgelerinde keyifli anlar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık hafif bir düşüş yaşayarak 19 dereceye gerileyebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için yanınıza hafif bir üst almanız iyi bir fikir olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de sıcaklıkların 19 - 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hava durumu birkaç gün boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacak. Ancak, zaman zaman havanın yerel olarak kapalı hale gelmesi ve kısa süreli yağışlar görülebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir noktadır.

Havalar için birkaç öneride bulunmak önemlidir. Dışarıda bulunmayı planlayanların hava durumunu sürekli kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Hafif rüzgarlı havalarda kat kat giyinmek, sabah ya da akşam saatlerinde ekstra konfor sağlar. Hava belirsizlikler barındırabilir. Bu nedenle, dış mekan aktivitelerinde alternatif planlar yapılması tavsiye edilir.

Balıkesir hava durumu hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursak, bugünün yazın son günlerinin tadını çıkarmaya uygun olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerin hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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