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İstanbul'da otel yangını! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da yürekler ağza geldi. Bakırköy'deki bir otelinde birinci katında çıkan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Mahsur kalan 7 kişi tahliye edildi. 12 kişinin yaralandığı yangın bir saat sonra kontrol altına alınabildi.

İstanbul'da otel yangını! Çok sayıda yaralı var

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı.

İstanbul da otel yangını! Çok sayıda yaralı var 1

KISA SÜREDE YAYILDI

Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'ta bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve üst katlara sıçrayan yangında alevler binanın dış cephesini kapladı.

İstanbul da otel yangını! Çok sayıda yaralı var 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında yaralanan 12 kişi, ambulanslarda ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.

İstanbul da otel yangını! Çok sayıda yaralı var 3

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bakırköy otel
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