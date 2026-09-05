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Üsküdar Belediyesi'nde kritik gün! Seçim 10.00'da başlıyor: Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Üsküdar'da bugün kritik bir seçim yapılacak. Belediye başkan vekili seçimi öncesi belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 4 CHP'linin AK Parti'ye geçmesinin ardından nasıl bir sonuç çıkacağı oldukça merak ediliyor.

Üsküdar Belediyesi'nde kritik gün! Seçim 10.00'da başlıyor: Yoğun güvenlik önlemleri alındı
Doğukan Akbayır

42 kişinin oy kullanacağı seçim öncesi bölgede güvenli önlemleri arttırıldı. Saat 10.00'da başlayacak seçimlerden çıkacak sonuca kilitlenmiş durumda.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim sonucunun yenilenmesine karar verilmişti.

Üsküdar Belediyesi nde kritik gün! Seçim 10.00 da başlıyor: Yoğun güvenlik önlemleri alındı 1

Üsküdar Belediyesi'nin karara yaptığı itiraz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İstanbul Valiliği, yeni seçimin bugün saat 10.00'da yapılmasının uygun görüldüğünü duyururken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclis üyeleri gözaltındayken seçime gidilmesine tepki gösterdi.

42 KİŞİ OY KULLANACAK

Seçim saat 10.00'da başlayacak. Polisler bina girişinde. Bu seçimde 42 kişi oy kullanacak.

Seçimde 21 CHP'li, 18 AK Partili, 2 MHP'li üye oy kullanacak.

Birinci ve ikinci turda 31 oy aranacak.

  1. turda salt çoğunluk aranacak (bu dağılımla beklenmiyor)
  2. turda kim daha fazla oy alırsa o partinin adayı yeni başkan vekili olacak.

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seçim Üsküdar Belediyesi Sinem Dedetaş
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