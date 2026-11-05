Balıkesir Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Kasım 2026 tarihinde, Balıkesir'de hava durumu ılımlı. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Bu, dışarıda vakit geçirmek için ideal. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hava hafif serinleşecek. Eğer "bugünkü hava nasıl?" diye sorarsanız, güneşli saatlerin tadını çıkarmak için güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim.

Balıkesir'de hava durumu değişken olabilir. Özellikle akşam saatlerinde rüzgârın hızlandığını hissedebilirsiniz. Dışarı çıkarken hafif bir üst giysi almayı unutmayın. Hava akşam karanlığına doğru soğumaya başlayabilir. Gün boyunca güneş gökyüzünde yer yer bulutlarla birlikte. Bu, serin ve sıcak hava arasında dengeli bir görünüm sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de önemli değişiklikler gösterecek. Hafta sonuna yaklaşıldıkça hava yine serinleyecek. Sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişecek. Bu, serin rüzgârların yeniden etkili olacağı anlamına geliyor. Hava genel olarak durgun kalabilir. Ancak, ara ara bulutlar yağış ihtimalini gündeme getirebilir. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla hazırlıklı olmak önemli.

Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için önerilere dikkat edin. Giysilerinizin katmanlı olması ani sıcaklık değişikliklerine karşı korur. Ayrıca, hava koşullarına uygun bir şemsiye veya kapüşonlu giysi almak faydalı. Hava durumunu takip etmek keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. Olumsuz hava koşullarına karşı da hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Son olarak, Balıkesir'de sonbaharın getirdiği bu güzel günleri değerlendirin. Dışarıda şehrin keyfini çıkarırken bu ipuçlarını aklınızda bulundurun. Balıkesir, ılıman havasıyla keyifli bir yer olabilir.