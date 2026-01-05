HABER

Balıkesir Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu bir görünüm sergiliyor. Gündüz sıcaklık 16 - 17 derece, akşam saatlerinde ise 14 - 15 derece olarak ölçülecek. Nem oranı %77 - %82 arasında değişirken, rüzgar hızı 14 - 22 km/saat düzeyinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 14 - 16 derece aralığında kalacak. Hafif yağmur ihtimaline karşı kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak öneriliyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 5 Ocak Pazartesi 2026. Balıkesir'de hava durumu genellikle bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16 - 17 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 - 15 dereceye düşecek. Nem oranı %77 - %82 arasında değişecek. Rüzgar hızı 14 - 22 km/saat arasında olacak. Bu koşullarda hava durumu ılıman ve bulutlu bir gün olarak değerlendirilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Ocak Salı günü sıcaklık 14 - 15 derece olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 15 - 16 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle bulutlu. Hafif yağmur da bekleniyor.

Bu hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Kat kat giyinmek bu nedenle faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Rüzgarın hızlanabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir.

