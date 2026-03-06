Balıkesir Hava Durumu! 06 Mart Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında, gece ise 2 - 3 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranının düşük olması gün boyunca rahat bir hava sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 6 Mart Cuma gününe benzer şekilde devam edecek. 7 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 10 - 11 derece, 8 Mart Pazar günü ise 11 - 12 derece civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

