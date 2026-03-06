HABER

Balıkesir Hava Durumu! 06 Mart Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece civarında, gece ise 2-3 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için bu gün ideal olup, piknik ve yürüyüş planları için mükemmel bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Ancak sabah ve akşam serin olabileceği için yanınıza ceket almayı unutmayın.

Simay Özmen

Balıkesir'de 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 - 16 derece civarında, gece ise 2 - 3 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranının düşük olması gün boyunca rahat bir hava sağlayacak.

Bugünkü hava durumu Balıkesir'de açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Piknik yapmayı planlayanlar için mükemmel bir fırsat. Yürüyüşe çıkmak isteyenler de dışarıda vakit geçirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 6 Mart Cuma gününe benzer şekilde devam edecek. 7 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 10 - 11 derece, 8 Mart Pazar günü ise 11 - 12 derece civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli kalacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmenize gerek yok. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almaya dikkat etmelisiniz.

Balıkesir'de 6 Mart 2026 Cuma günü ve sonraki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Gün boyunca rahat bir hava koşulu bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğini unutmamakta fayda var.

