HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 06 Ocak Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Ocak 2026 Salı günü beklenen hava durumu 10-15 derece arasında, parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişiklik gösterecek. 8 Ocak'ta şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle su baskınları gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar için uygun giyinmek ve rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekmektedir.

Balıkesir Hava Durumu! 06 Ocak Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu, alçak bulutların etkisiyle 10 - 15 derece olacak. Gün boyunca hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Balıkesir'deki hava durumu bu şekildedir. 10 - 15 derece civarında, parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 - 16 derece arasında olacak. 8 Ocak Perşembe günü şiddetli yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle sıcaklık 9 - 14 derece arasında öngörülmektedir. 9 Ocak Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 - 6 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları özellikle 8 Ocak'ta etkili olacak şiddetli yağışlar nedeniyle önemlidir. Vatandaşların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Şiddetli yağışlı günlerde su baskınlarına dikkat edilmeli. Gerekli önlemler alınmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler için uygun giyim tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Balıkesir'de 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu 10 - 15 derece, parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Özellikle 8 Ocak'taki şiddetli yağışlara karşı hazırlıklı olunması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile varÜnlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var
Venezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildiVenezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.