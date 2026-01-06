Balıkesir Hava Durumu! 06 Ocak Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu, alçak bulutların etkisiyle 10 - 15 derece olacak. Gün boyunca hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Balıkesir'deki hava durumu bu şekildedir. 10 - 15 derece civarında, parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı bir gün yaşanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Ocak Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 - 16 derece arasında olacak. 8 Ocak Perşembe günü şiddetli yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle sıcaklık 9 - 14 derece arasında öngörülmektedir. 9 Ocak Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 - 6 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları özellikle 8 Ocak'ta etkili olacak şiddetli yağışlar nedeniyle önemlidir. Vatandaşların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Şiddetli yağışlı günlerde su baskınlarına dikkat edilmeli. Gerekli önlemler alınmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler için uygun giyim tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Balıkesir'de 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu 10 - 15 derece, parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Özellikle 8 Ocak'taki şiddetli yağışlara karşı hazırlıklı olunması önemlidir.