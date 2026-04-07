Balıkesir Hava Durumu! 07 Nisan Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 7 Nisan 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde az bulutlu olacak. Öğle ve akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu bir hava seyredecek. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 16–17 derece civarında gerçekleşecek. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklık 6–7 derece civarına düşecek. Bu durum, serin havaya karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek başlayacak. Gün içinde nem oranı azalacak. Akşam saatlerinde ise tekrar yükselecek. Rüzgar hafif seviyelerde esecek.

Bugünkü hava durumu, Balıkesir için ılıman bir hava sağlıyor. Havanın hafif rüzgarlı olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı unutulmamalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 8 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasının etkisi görülecek. Bu durum, Marmara Bölgesi'nde hissedilecek. Perşembe gecesinden itibaren zirai don riski başlayacak. Cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bu risk orta kuvvette olacak.

Çiftçilerin ve üreticilerin dikkatli olması, önemlidir. Gerekli tedbirlerin alınması, ürünlerin korunmasına yardımcı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır.