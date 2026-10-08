Balıkesir Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün 08 Ekim 2026 Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Sabah saatlerinde güneş görünmekte. Hava sıcaklıkları 19 – 22 derece arasında değişiyor. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir ortam var. Ancak gün içerisinde bulutların artma ihtimali bulunuyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Bu, dışarıda vakit geçirenler için önemli bir durum.

Balıkesir’de genel olarak ılımlı ve güneşli bir hava var. Gece saatlerine doğru hava sıcaklığının düşeceğini unutmamak lazım. Üşümemek için yanınıza ceket almayı unutmayın. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Bu değişim, gün boyunca güneşli havadan sonra hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Balıkesir'de yine çoğunlukla açık ve güneşli günler bekleniyor. Ancak bazı günlerde hafif yağışlar da görülebilir. Özellikle yarın bulutluluk ve yerel hafif yağışların olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında kalacak. Dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunması bekleniyor.

Hava koşullarına göre alınacak önlemler çok önemli. Güneşli günlerde dışarıda güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Ayrıca hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Yanınıza hafif bir üst almak akşamları konforunuzu artırabilir. Bu durum, outdoor etkinlikler planlayanlar için faydalı olacaktır. Balıkesir'de güneş bolca olsa da doğanın sürprizlerine karşı hazır olmak önemlidir.

08 Ekim 2026 Balıkesir hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için uygun görünüyor. Önümüzdeki günlerde Balıkesir, açık havanın tadını çıkarmak isteyenlere doğal bir sahne sunacak.