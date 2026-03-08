Balıkesir Hava Durumu! 08 Mart Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 - 17 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 - 10 dereceye kadar düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve ılıman geçecek. Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında seyredecek. Salı günü ise hava değişken bulutlu kalacak. Bu günde sıcaklıklar yine 15 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sabah serinliği akşam saatlerinde de hissedilebilir. Dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Balıkesir'de hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman şeklinde devam edecektir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı buna göre düzenlemeniz önemlidir.