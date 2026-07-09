Balıkesir Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 21 ile 25 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 21 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %71 olarak öngörülmekte.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava daha sıcak ve güneşli olacak. 10 Temmuz Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklık 31 ile 14 derece arasında değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 34 ile 16 derece arasında olacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 35 ile 17 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık olacak.

Bugünkü hava durumu göz önüne alındığında, hafif yağmurlu ve serin bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgar kuzeydoğudan estiği için rüzgarın etkisini azaltacak uygun bir üst giysi almanızda fayda var.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla güneş ışınlarının daha yoğun olacağı unutulmamalıdır. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Ayrıca bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Güneşin etkilerinden korunmak da önemlidir.

Balıkesir'de 9 Temmuz 2026 Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Daha sıcak ve güneşli günler geçireceğiz. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilir, dışarıda vakit geçirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.