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Balıkesir Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 10 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30-32 derece civarında seyrederken, gece 19-22 dereceye düşmesi bekleniyor. Bulutluluk oranı düşük kalacak ve rüzgar güneyden hafif esecek. Yaz aylarında dışarıda zaman geçireceklerin Güneş'ten korunması ve bol su tüketmeleri önemli. Hafif kıyafetler tercih edilmeli, açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmalıdır.

Balıkesir Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Balıkesir'de 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece arasında bekleniyor. Gece saatlerinde ise 19 - 22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Bulutluluk oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hafif eserek güney yönünden gelecek.

Balıkesir hava durumu, yaz aylarında sıcak ve kuru bir seyir izliyor. Gündüzleri sıcaklıklar 30 - 35 derece arasında değişiyor. Geceleri ise sıcaklık 18 - 22 derece civarında kalıyor. Yağış miktarı oldukça düşük. Yağışlı gün sayısı sınırlı. Yaz aylarında Balıkesir'e seyahat edenlerin hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 10 Ağustos Pazartesi gününe benzer olacak. Gündüzleri sıcaklık 30 - 32 derece, geceleri ise 19 - 22 derece arasında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Bulutluluk oranı düşük seviyelerde duracak. Rüzgar hafif eserek güney yönünden gelecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Güneşten korunmaları gerekir. Bol su içmeleri önerilir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dikleştiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılması gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar takılmalıdır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır.

Balıkesir'de yaz aylarında hava durumu genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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