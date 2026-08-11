Balıkesir Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. Nem oranı düşük. Hava kalitesi yüksek olacak. Rüzgar hafif esiyor. Kuzeydoğu yönünden saatte 6 ile 10 kilometre hızla esecek.

Ağustos ayı Balıkesir'de genellikle sıcak ve güneşli geçiyor. Ortalama gündüz sıcaklıkları 32 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 19 ile 20 derece arasında seyreder. Yağış ihtimali düşük. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer biçimde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 30 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında kalacak. 13 Ağustos Perşembe günü de benzer koşullar öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir zamanınız var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle vakitlerinde, güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekir. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasını sağlar.

Balıkesir'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için gerekli önlemleri almanız önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi bu şekilde planlayabilirsiniz.