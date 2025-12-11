HABER

Balıkesir Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 11 Aralık 2025 tarihli hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 10-11 derece, gece ise 1-2 derece arasında değişecek. Nem oranı %88, rüzgar hızı ise 9 km/s olarak tahmin ediliyor. Ardından 12 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Soğuk sabah ve akşam saatleri için kalın giyinmek önemlidir. Güneşli saatlerde koruyucu kremler kullanılmalıdır.

Doğukan Akbayır

Balıkesir'de, 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 10 ile 11 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 2 derece arasında seyredecek. Nem oranı %88 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı ise 9 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı saati ise 17:45 bekleniyor.

12 Aralık Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 13 Aralık Cumartesi günü bulutların arasında ara ara güneş görünecek. 14 Aralık Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 11 ile 12 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 2 ile 4 derece arasında olacak. Nem oranı %79 ile %89 arasında değişecek. Rüzgar hızı 7 ile 9 km/s seviyelerinde tahmin ediliyor.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirecekseniz, güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Rüzgarın hızı düşük tahmin ediliyor. Ancak rüzgarlı havalarda dikkatli olunması gerektiğini unutmamak önemlidir.

